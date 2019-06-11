اليمن: مصرع وجرح عدد كبير من عناصر العدوان جنوب حيران بحجة

قتل وجرح العشرات من عناصر العدوان السعودي الاميركي على اليمن الثلاثاء بنيران قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية جنوب حيران بمحافظة حجة اليمنية.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان جنوب حيران، أسفرت عن مصرع وجرح عدد كبير من المرتزقة بينهم قيادات واغتنام أسلحة متنوعة”.

وأكد المصدر “استمرار العمليات العسكرية في مختلف محافظات الجمهورية حتى يتم تطهيرها من قوى الغزو الأمريكي السعودي الإماراتي والمنافقين المرتزقة”.

المصدر: موقع انصار الله