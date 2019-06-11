ريابكوف: موسكو ستفي بجميع التزاماتها تجاه أنقرة بموجب صفقة “أس-400”

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو ستفي بجميع الالتزامات بموجب صفقة “أس-400″، تجاه أنقرة وبدون انحرافات، حتى في ظل الظروف الحالية.

وقال ريابكوف لوكالة “سبوتنيك” ردا على سؤال حول ضمان موسكو لتسليم صفقة “أس-400” للجانب التركي في ظل الضغط الأميركي على تركيا: “سيتم الوفاء بجميع التزاماتنا بالكامل، وفي الوقت المحدد، دون أي انحراف عن العقود الحالية والمستندات الأخرى”.

وحول الخطوات الأميركية الأخيرة تجاه تركيا، قال ريابكوف “هذا ابتزاز سافر وصريح”.

المصدر: وكالة سبوتنيك