أسرى “عسقلان” يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام الأحد المقبل

قال “نادي الأسير الفلسطيني” إن معتقلي سجن “عسقلان” الصهيوني سيشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الأحد المقبل، لمواجهة الإجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة المعتقل بحقهم والتي تصاعدت منذ نهاية شهر نيسان/ أبريل المنصرم.

وأشار النادي في بيان له الثلاثاء الى أن “حالة من التوتر يشهدها المعتقل، مع استمرار تعنت الإدارة ورفضها الاستجابة لمطالب الأسرى، المتمثلة بوقف الاقتحامات والتفتيشات الليلة دون أدنى مراعاة لوجود أسرى مرضى داخل المعتقل، ووقف عمليات النقل التي طالت ممثلي الأسرى، وكذلك العقوبات المفروضة على عدد من الأسرى”.

وأكد النادي أن “الأسير ناصر أبو حميد الذي جرى نقله إلى معتقل نفحة سيخوض الإضراب مع رفاقه الأسرى في عسقلان”، ولفت إلى أن “إدارة المعتقل هددت بتنفيذ عمليات نقل تعسفية لعدد آخر من الأسرى في المعتقل، وسبق ذلك فرضها لجملة من العقوبات عليهم منذ نهاية شهر نيسان/ أبريل 2019 تمثلت بحرمان (24) أسيرا من الكنتينا(الاستراحة) والزيارة إضافة إلى فرضها غرامات مالية بحقهم”.

المصدر: فلسطين اليوم