نشوب حرائق بالحقول الزراعية في بلدة خطاب بريف حماة الشمالي الغربي نتيجة اعتداء الارهابيين (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2019 - 15:34
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نشوب حرائق بالحقول الزراعية في بلدة خطاب بريف حماة الشمالي الغربي نتيجة اعتداء الارهابيين (سانا)
منذ 50 mins
11 June، 2019
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