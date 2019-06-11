نشوب حرائق بالحقول الزراعية في بلدة خطاب بريف حماة الشمالي الغربي نتيجة اعتداء الارهابيين (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2019 - 15:34

نشوب حرائق بالحقول الزراعية في بلدة خطاب بريف حماة الشمالي الغربي نتيجة اعتداء الارهابيين (سانا)

منذ 50 mins 11 June، 2019
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