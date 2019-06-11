العثور على أربع جثث مع إنتشال حطام سفينة غرقت في المجر

أكد مسؤولون ان فرق الإنقاذ عثرت على أربع جثث اليوم في الوقت الذي رفعت فيه ببطء حطام سفينة بعد أسبوعين من انقلابها في نهر الدانوب في بودابست وعلى متنها مجموعة من السياح الكوريين الجنوبيين.

وغرقت السفينة (ميرميد) في ثوان يوم 29 أيار بعد أن صدمتها سفينة أكبر من الخلف أسفل جسر في العاصمة المجرية مع هطول أمطار غزيرة.

ولقي 26 من السياح واثنان من طاقم السفينة المجري حتفهم في أسوا كارثة في النهر منذ نصف قرن. وتم انتشال جميع الجثث باستثناء أربعة.

وقال متحدث باسم القوات الخاصة المجرية التي تنسق عملية الانتشال :”إنه تم العثور على جثة عندما تم رفع غرفة قبطان السفينة إلى السطح، الآن سنقوم بمزيد من البحث في أجزاء السفينة التي يمكن أن يكون فيها المزيد من الضحايا”.

واعلنت وكالة (إم.تي.آي) الرسمية للأنباء انه “تم العثور على أربع جثث اليوم وانتشلها الغطاسون. وأدى وجه طاقم الإنقاذ التحية العسكرية لكل جثة مع انتشالها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية