“فطر سحري” يعالج “مرض العصر الحديث”

كشفت دراسة جديدة أنه يمكن اعتماد “فطر سحري” لمعالجة الاكتئاب بدلا من الأدوية الدارجة حاليا.

وقال الدكتور روبن كارهارت هاريس، رئيس مركز بحوث التخدير في إمبيريال كوليدج لندن، إنه سيتم استبدال علاجات الاكتئاب الحالية بـ”الفطر السحري” في غضون 5 سنوات.

ويزعم الباحثون أن فطر سيلوسيبين الذي جرت دراسته على مدى سنوات عدة، يمكنه أن يخفف أعراض الاكتئاب دون “إضعاف” المشاعر مثل ما تقوم به مضادات الاكتئاب.

وتحتوي مضادات الاكتئاب على قائمة من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها التي قد تتسبب في الإدمان أو خطر التعرض لجرعة زائدة، لذلك حاول الباحثون إيجاد عقار أكثر أمانا للاستخدام منذ فترة طويلة.

وتشير الدلائل التي توصل إليها فريق البحث، إلى ضرورة الجمع بين العلاج و”التجارب المخدرة” لإعطاء المرضى أفضل بديل عن مضادات الاكتئاب.

وأضاف الدكتور هاريس أنه إذا تغلب فطر سيلوسيبين على مضادات الالتهاب المزمن (SSRI) في فعاليتها وشعبيتها ، فقد يكون لها تاثير كبير على قوة الأدوية”.

المصدر: ديلي ميل