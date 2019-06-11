القوات اليمنية: طائراتنا استهدفت رادارات متطورة وغرف تحكم وسيطرة بقاعدة الملك خالد الجوية

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن “العملية النوعية التي نفذها سلاح الجو المسير يوم أمس على قاعدة خميس مشيط في عسير استهدفت رادات متطورة وغرف تحكم وسيطرة”، واشار إلى أن “العملية أصابت أهدافها بدقة عالية ولا تستطيع أحدت المنظومات الأمريكية المتطورة اكتشافها”.

وأوضح سريع الثلاثاء أن “سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية استهدف بالأمس مخازن أسلحة ورادارات متطورة وحديثة وغرف تحكم وسيطرة بقاعدة الملك خالد الجوية”، ولفت الى أن “قاعدة الملك خالد الجوية هي من أكبر القواعد العسكرية للعدوان وهي منطلق لتنفيذ أهدافه العدوانية باتجاه الأراضي اليمنية”.

وقال سريع “إننا قادرون بفضل الله على تنفيذ أكثر من عملية في وقت واحد وفق الخيارات المتاحة وفي الزمن والوقت الذي نحدده”، واشار الى ان “بنك أهدافنا يتسع يوما إثر يوم وكل أهدافنا موثقة بالصوت والصورة”، ونصح “النظام السعودي والإماراتي بوقف العدوان مالم فإن لدينا مفاجئات كبيرة وضاغطة وقادم الأيام سيكشف لهم ذلك وقريبا إن شاء الله سنصل إلى قاعدة المطار بالمطار والسن بالسن والعين بالعين”.

ودعا سريع “كل المدنيين بالابتعاد عن كل الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا، مشيرا إلى أن ما بعد عملية التاسع من رمضان ليس كما قبلها وعلى العدوان أن يحسب حساب ذلك”.

المصدر: موقع انصار الله