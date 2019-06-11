المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد سريع: ندعو كل المدنيين بالابتعاد عن كل الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2019 - 11:36

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد سريع: ندعو كل المدنيين بالابتعاد عن كل الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا

منذ 18 mins 11 June، 2019
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