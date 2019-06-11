رئيس وزراء اليابان شينزو آبي يصل غدا الاربعاء الى طهران في زيارة هي الاولى لمسؤول ياباني منذ عقود وسيلتقي الامام السيد علي الخامنئي(يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2019 - 09:21

رئيس وزراء اليابان شينزو آبي يصل غدا الاربعاء الى طهران في زيارة هي الاولى لمسؤول ياباني منذ عقود وسيلتقي الامام السيد علي الخامنئي(يونيوز)

منذ 20 mins 11 June، 2019
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