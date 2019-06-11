أسعار النفط ارتفعت مجددا في آسيا

سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم في آسيا، لكن المحللين يرون أن الخلافات التجارية الصينية الأميركية تؤثر على الأسعار.

وحوالى الساعة 03,25 بتوقيت غرينتش، سجل سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم تموز، ارتفاعا قدره 29 سنتا ليبلغ سعره 53,55 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم آب، فقد ارتفع 18 سنتا إلى 62,47 دولارا.

وكانت أسعار النفط سجلت تراجعا امس بسبب حذر المستثمرين في مواجهة الشكوك حول مستقبل الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها والعلاقات التجارية الأميركية الصينية.

ففي لندن، انخفض سعر برميل برنت امس دولارا واحدا. أما في نيويورك، فقد خسر برميل النفط الخفيف 73 سنتا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية