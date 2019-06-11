جلستان للجنة المال اليوم

تتابع لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان دراسة واقرار فصول مشروع موازنة العام 2019، بجلستين اليوم، الاولى عند العاشرة قبل الظهر، والثانية عند الخامسة عصرا، وذلك في حضور وزراء المال علي حسن خليل والعدل ألبرت سرحان والداخلية ريا الحسن والاشغال يوسف فنيانوس ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.

وكانت اللجنة انهت في الجلسة الصباحية امس فذلكة الموازنة، واقرت 13 بندا من الفصل الاول من مشروع الموازنة في الجلسة المسائية، وستبدأ اليوم بالفصلين الثاني والثالث المتعلقين بقوانين البرامج والبنود الضريبية.

وكانت اقترحت امس بعض التعديلات المتعلقة باخضاع انفاق المؤسسات العامة على انواعها من الهبات والقروض للرقابة المسبقة سيتم التصويت عليها اليوم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام