قوى الامن الداخلي: ضبط 971 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2019 - 09:22
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قوى الامن الداخلي: ضبط 971 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار(الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 46 mins
11 June، 2019
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