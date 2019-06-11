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June 11 2019 - 04:23

واشنطن تقرر إرسال نائب وزير الخارجية إلى الخرطوم لحث الأطراف على استئناف الحور

منذ 2 ساعة 11 June، 2019
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت واشنطن أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية تيبور ناجي سيتوجه إلى الخرطوم هذا الأسبوع للاجتماع مع ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن ناجي مكلف من واشنطن بالدعوة “إلى وقف العنف على المدنيين”، فضلا عن حث طرفي الصراع في السودان على “العمل من أجل تهيئة بيئة مواتية لاستئناف المحادثات بينهما”.

وأكدت أن ناجي سيبحث الحل السياسي للأزمة في السودان خلال زيارته لإثيوبيا التي يحاول رئيس وزرائها آبي أحمد التوسط بين المجلس الانتقالي والمحتجين.

وسيتوجه الدبلوماسي الأمريكي بعد ذلك إلى موزمبيق وجنوب إفريقيا.

المصدر: وكالات

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