الشرطة تطلق النار على رجل هدد بتفجير محطة قطارات بالسويد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2019 - 01:29

الشرطة تطلق النار على رجل هدد بتفجير محطة قطارات بالسويد

منذ 54 mins 10 June، 2019
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أخبار دولية - السويد

أعلنت السلطات السويدية أن الشرطة أصابت بالرصاص رجلا هدد بتفجير قنبلة في محطة القطارات المركزية في مدينة مالمو جنوبي البلاد اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية بير أولف سويست في مؤتمر صحفي: “لقد تصرف الرجل بطريقة تنطوي على تهديد، وكان يحمل حقيبتين كبيرتين بيديه، ويصرخ أن فيهما قنبلة وأسلحة، فقررنا تحييده”.

وأضاف: “أصيب الرجل في رجليه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونعمل حاليا على تحديد هويته”.

وأشار المتحدث، إلى أنه بعد إجلاء المصاب من محطة القطارات، قام فريق من خبراء المتفجرات بتفجير حقيبتيه، دون أن يذكر ما إذا كانتا تحتويان على أسلحة أو متفجرات.

ويبقى الطوق الأمني مفروضا على محطة القطارات، بغية التأكد من عدم وجود متفجرات هناك. وأضافت الشرطة أنها نفذت عمليات تفتيش في المدينة في أعقاب الحادث.

المصدر: وكالات

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