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June 10 2019 - 22:20

استشهاد ضابط اسعاف متأثرا بإصابته شرق جباليا

منذ 28 mins 10 June، 2019
مسعف شهيد غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الاثنين، عن استشهاد ضابط الإسعاف محمد صبحي الجديلي 36 عاما متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال تأدية واجبه الإنساني شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وكان الشهيد قد أصيب اثناء تأديته لواجبه الانساني بتاريخ 2019/5/3 في مسيرات العودة شمال قطاع غزة، برصاص معدني مغلف بالمطاط بالأنف ما أدى الى كسور بالجمجمة، لينقل في حالة خطيرة الى المستشفيات، الى أن اعلن استشهاده في مستشفى بالخليل.

وسيتم نقل جثمان الشهيد بعد قليل من الخليل الى حاجز بيت حانون/ ايرز، ثم الى مسقط رأسه ليوارى الثرى.

المصدر: وكالة شهاب

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