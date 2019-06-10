كاغامي يؤكد أن على الدول الإفريقية “العمل معا” للتصدي للارهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2019 - 22:19

كاغامي يؤكد أن على الدول الإفريقية “العمل معا” للتصدي للارهاب

منذ 19 mins 10 June، 2019
علم رواندا
علم رواندا
أخبار دولية - رواندا

أعلن الرئيس الرواندي بول كاغامي الإثنين في ليبرفيل أن على الدول الإفريقية “العمل معا” للتصدي للارهاب لوضع حد للتهديدات الأمنية المحدقة بالقارة السوداء.

وقال ردا على سؤال عن مكافحة الإرهاب “لن ننجح في وضع حد للتهديدات الأمنية على القارة ما دمنا لن نعمل معا (الدول الإفريقية)”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في ختام لقاء مع رئيس الغابون علي بونغو اودينبا أن هذا التعاون “ضروري” لأن “بعض المشاكل عابرة للقارات ولا تحدها منطقة أو بلد”. وشدد على تصميم افريقي لتسوية المشاكل الإفريقية.

وأعلن أن “المساعدات التي أتت من خارج القارة يمكنها أحيانا تعقيد المشاكل أكثر”. وتابع “أفضل طريقة” لتسوية المشاكل هي “العمل مع الدول الإفريقية ومؤسسات كالاتحاد الإفريقي ومساعدتها لاحقا في مبادراتها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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