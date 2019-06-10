حماس: نحمل الإدارة الأمريكية أي تداعيات لتصريحات “فريدمان”

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشدة تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاحتلال الإسرائيلي “ديفيد فريدمان” الذي منح فيها الحق للاحتلال بمصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والاستيلاء عليها، وشرعنة الاستيطان.

وقالت الحركة في بيان صحفي” تأتي هذه التصريحات في الذكرى الثانية والخمسين للنكبة الفلسطينية الثانية، التي احتل خلالها (الجيش الإسرائيلي) مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وأرضًا عربية أخرى، لتستكمل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه التصريحات الخطيرة العدوان على شعبنا وسلب ما تبقى من حقوقه”.

وحملت حماس الإدارة الأمريكية أي تداعيات لهذه التصريحات الخطيرة التي تشجع الاحتلال على مزيد من الانتهاكات بحق شعبنا وحقوقه وأراضيه، كما أكدت الحركة أن شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته ماضٍ في مقاومة الاحتلال والدفاع عن حقوقه ومواجهة الاستيطان.

ودعت حركة حماس أبناء الأمة العربية والإسلامية شعوبًا وحكومات وأحرار العالم إلى الوقوف بجانب شعبنا وتعزيز صموده، وحماية حقوقه والدفاع عن القيم الإنسانية، في ظل هذا الظلم والغطرسة التي تقودها الإدارة الأمريكية.

المصدر: وكالة شهاب