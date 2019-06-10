“تجمع العلماء”: لتحشيد القوى الشعبية لمقاومة كل محاولات التطبيع

توقع “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الاثنين أن “تحدث في الأيام المقبلة تطورات لصالح محور المقاومة بدأت تباشيرها بالموفدين الدوليين الذين يحملون رسائل من الولايات المتحدة الأميركية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تحاول إيجاد مخارج من الأزمة التي تعاني منها إدارة ترامب التي ارتدت عليها الضغوطات سلبا ولم تحقق النتائج المرجوة منها”.

وجدد التجمع “أمام هذا الواقع، تأييد كل الخطوات التي تتخذها الدولة اللبنانية لاسترجاع أو التأكيد على حقوقنا في أراضينا برا وبحرا”، ونبه إلى “عدم مصداقية ديفيد ساترفيلد بأنه يشكل وسيطا في النزاع بل هو طرف لصالح الكيان الصهيوني، وأي اقتراح من قبله يجب أن يدرس بعناية وينتبه للألغام التي يحتويها مقترحه”.

ودعا التجمع إلى “تحشيد القوى الشعبية لمقاومة كل محاولات التطبيع في العالم العربي وبالأخص تلك التي تشكل توطئة لتمرير صفقة القرن كالمؤتمر الاقتصادي في البحرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام