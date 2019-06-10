سلسلة اخبار محلية متفرقة

أعلنَ قُضاة لبنان الاستمرار في الاعتكاف في كلِ قصورِ العدلِ والمحاكم نتيجةَ استهداف السلطة السياسية لصندوق تعاضُد القضاة ومُكتسباتهِم المالية.

وقررَ القضاة بعد الجمعية العامة التي عَقدوها في قصرِ عدلِ بيروتَ تعليقَ الاعتكافِ موقتاً، بعدَ تصويتٍ جرى بشكلٍ سريٍ لتنتهيَ النتيجةُ بأرجحيةٍ واضحةٍ للمطالبينَ باستمرارِ الاعتكاف، مع الاشارةِ إلى غيابِ عددٍ كبيرٍ من القضاةِ عن الجمعية. وبلغَ عددُ القضاةِ المؤيدينَ مئةً واثنينِ وأربعينَ قاضياً، مقابلَ سبعةٍ وثمانينَ قاضياً صوَّتوا مع تعليقِ الاعتكافِ والعودةِ الى العمل.

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استكمالاً للحملة التي أطلقَتها وِزارةُ العمل لمكافحةِ العِمالةِ غيرِ الشرعية، جالَ مراقبو وِزارةِ الاقتصادِ والتجارة بمؤازرةِ جهازِ أمنِ الدولةِ مِنطَقَةَ الجديدة، وأقفلوا عدداً من المحال.

بدورها بلديةُ الجديدة أكدت التزامَها تطبيقَ الحملةِ وتصحيحَ الأوضاع، وطلبَت منَ الجميعِ التعاونَ لاتخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ وإعادةِ حقِ العملِ الى اللبنانيين.

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اختَتَمُ وزيرُ البيئة فادي جريصاتي مشاركتَهُ في “حملةِ تنظيفِ الشاطئِ اللبناني”، التي انطلقَت من الشواطئِ الجَنوبيةِ وصولاً الى شاطئِ العبدة في عكار، وكانَ في استقبالهِ النائبُ أسعد درغام، وشخصياتٌ سياسيةٌ وبلدية، وأطفالٌ من ذوي الاحتياجاتِ الخاصة وممثلو جمعياتٍ بيئيةٍ وكشفية.

جريصاتي أكدَ الأهميةَ البيئيةَ لشاطئِ عكار على الصعيدِ السياحي”، ودعا إلى “الاهتمامِ بهِ، والاستفادةِ منه، لأنهُ يشكلُ ثروةً سياحيةً واقتصادية مشددا على أهميةِ المُضِيِ بخُطَطِ إنشاءِ أنابيبَ ومحطاتِ الصرفِ الصحي، حتى نعطيَ عكارَ حقَها في هذا الموضوع”.

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ترأس وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق اجتماعا مع وفد من البنك الدولي من ضمن سلسلة اجتماعات لاستكمال النقاش في الخطوات التحضيرية لإطلاق مشروع القرض الميسر لصالح وزارة الصحة العامة، والذي يهدف إلى تعزيز النظام الصحي في لبنان من خلال الربط بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية.

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طقس ربيعي معتدل يَشهَده لبنان في هذهِ الأيام. وتوقعت دائرة التقديراتِ في مصلحةِ الأرصادِ الجوية أن يكونَ الطقس غداً قليلَ الغيوم من دونِ تعديلٍ يُذكر في درجاتِ الحرارة.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للاعلام