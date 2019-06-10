جميل السيد: الموازنة الحالية لا تتضمن اصلاحات على الاطلاق وغايتها البحث عن أموال

اعتبر النائب جميل السيد أن “الموازنة الحالية هي عملية تجميع اموال من دون أفق لا تتضمن اصلاحات على الاطلاق، والغاية منها البحث عن اموال”.

وقال السيد الاثنين إن “المناقشات التي ستحصل حول الموازنة ستكون هدفها بذل الجهد من النواب لنصوب الامور مع اقتناعنا بأن النهج الذي تسير عليه الدولة والحكومة لن يؤدي الا الى مزيد من الخراب والعجز على مستوى البلد”.

واضف السيد “الافضل كسر هذه التركيبة واذا رممت بالترقيع فكل يوم سوف ترتفع الفاتورة، أما عندما تنكسر فندرك ان هذه التركيبة يجب ان تطير نهائيا، والناس تعي اكثر، لانهم يقسمونها مذهبيا وطائفيا ومناطقيا من الامن الى القضاء”.

وأكد السيد ان “اليأس لا يجوز، فالعلاج ليس كذلك، وعندما لا ينفع الدواء الجراحة تكون أحسن علاج”، واعتبر ان “هذه الدولة تحتاج الى جراحة واستئصال، واذا لم يتحرك الناس فسيعصرون حتى النهاية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام