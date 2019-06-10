“المجلس العسكري”في السودان يتهم مجموعات بالاستيلاء على سلاح الشرطة لـ”نقل المعارك إلى المدن”

اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان مجموعات منظمة “مدفوعة الأجر”، بالاعتداء على نقاط الشرطة للاستيلاء على سلاحها واستخدامه لنقل معاركها ضد الأجهزة النظامية لداخل المدن الكبرى.

وقال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن جمال عمر، إن المجموعات المنظمة مدفوعة الأجر، التي اعتدت على نقاط الشرطة والارتكازات تسعى للحصول على السلاح لنقل معاركها ضد الأجهزة النظامية داخل المدن الكبرى.

وأضاف في بيان أصدرته اللجنة الأمنية بالمجلس اليوم الاثنين، أن هذه المجموعات الممولة من جهات معينة تجمعت في المدن حتى تقاتل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

المصدر: وكالات