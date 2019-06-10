الدفاع الروسية تكشف عدد المستعدين لمغادرة إدلب

صرح رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء فيكتور كوبتشيشين بأن ما يصل إلى 80 ألف شخص مستعدون للرحيل عن منطقة إدلب لخفض التوتر.

وقال خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين اللجنة الروسية السورية المشتركة لتنظيم عودة اللاجئين السوريين: “من المتوقع أن يكون ما بين 40 إلى 80 ألف نازح مستعدين لمغادرة منطقة خفض التوتر. وتم إعداد العدد الضروري من الأماكن لاستقبالهم في مراكز الإيواء المؤقت بمحافظات حماة وحمص ودير الزور”.

وأعاد كوبتشيشين إلى الأذهان أن من أجل ضمان خروج المدنيين من إدلب افتتح منذ 27 مايو معبر إضافي هو معبر صوران، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ما يصل إلى ألف شخص و50 مركبة يوميا وأوضح أن هذا المعبر لا يشهد أي حركة نزوح حاليا.

وتفاقم التوتر في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي في الفترة الأخيرة وسط تصعيد الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية هناك، حيث يتصدى الجيش السوري لها وينفذ هجمات مضادة بدعم من الطيران الروسي.

المصدر: انترفاكس