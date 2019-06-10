مصادر يمنية: تدمير آليتين محملتين بمرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع بقطاع نجران – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2019 - 14:23

مصادر يمنية: تدمير آليتين محملتين بمرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع بقطاع نجران

منذ 35 mins 10 June، 2019
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