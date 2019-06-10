اللجنة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدعو للمشاركة في جمعة “لا لضم الضفة” رداً على السفير الأمريكي في إسرائيل “ديفيد فريدمان” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2019 - 14:23

اللجنة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدعو للمشاركة في جمعة “لا لضم الضفة” رداً على السفير الأمريكي في إسرائيل “ديفيد فريدمان”

منذ 36 mins 10 June، 2019
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