موسوي:ايران وشعوب المنطقة هما من يحق لهم الاعراب عن القلق من صفقات السلاح الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2019 - 09:33

موسوي:ايران وشعوب المنطقة هما من يحق لهم الاعراب عن القلق من صفقات السلاح الغربية

منذ 5 mins 10 June، 2019
أخبار موقع المنار

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