موسوي: نأمل من الدول الاخرى التنديد بالإرهاب الاقتصادي الاميركي ضد ايران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 10 2019 - 09:32

موسوي: نأمل من الدول الاخرى التنديد بالإرهاب الاقتصادي الاميركي ضد ايران

منذ 5 mins 10 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة