موسوي: زيارة رئيس الوزراء الياباني “شينزو آبي” لايران ستكون مهمة وايجابية على صعيد العلاقات بين البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2019 - 09:33

موسوي: زيارة رئيس الوزراء الياباني “شينزو آبي” لايران ستكون مهمة وايجابية على صعيد العلاقات بين البلدين

منذ 6 mins 10 June، 2019
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