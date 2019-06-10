المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي خلال مؤتمر صحفي اليوم: نتوقع من الدول الثلاث في الاتحاد الاوروبي الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 10 2019 - 09:32

المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي خلال مؤتمر صحفي اليوم: نتوقع من الدول الثلاث في الاتحاد الاوروبي الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي

منذ 7 mins 10 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة