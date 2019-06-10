المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي خلال مؤتمر صحفي اليوم: نتوقع من الدول الثلاث في الاتحاد الاوروبي الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2019 - 09:32
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المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي خلال مؤتمر صحفي اليوم: نتوقع من الدول الثلاث في الاتحاد الاوروبي الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي
منذ 7 mins
10 June، 2019
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