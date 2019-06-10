رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن: نيوزيلندا ستسحب قواتها من العراق العام المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2019 - 09:33

رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن: نيوزيلندا ستسحب قواتها من العراق العام المقبل

منذ 23 mins 10 June، 2019
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