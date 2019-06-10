الخارجية الايرانية : لن نبحث قضايا خارج اطار الاتفاق النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2019 - 09:33

الخارجية الايرانية : لن نبحث قضايا خارج اطار الاتفاق النووي

منذ 29 mins 10 June، 2019
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