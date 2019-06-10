حردان أبرق للسيد نصرالله معزيا بشقيقته

أعلن “الحزب السوري القومي الاجتماعي”، في بيان، أن وفدا من قيادته قدم التعازي باسم رئيس الحزب وقيادته، بوفاة الحاجة زكية عبد الكريم نصرالله، شقيقة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في مجمع الإمام الصدر في روضة الشهيدين.

وضم الوفد ضم نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، عميد الإعلام معن حمية، عميد الإقتصاد حبيب دفوني، عميد التربية والشباب رامي قمر، منفذ عام المتن الجنوبي محمد عماشة وأعضاء هيئة المنفذية وعدد من المسؤولين.

كذلك أبرق رئيس المجلس الأعلى في الحزب النائب أسعد حردان إلى السيد نصرالله، متقدما منه “ومن جميع أفراد العائلة، بأصدق مشاعر العزاء”، سائلا الله “أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح الجنان ويلهمكم الصبر والسلوان”.

كما أبرق حردان إلى والد الفقيدة الحاج عبد الكريم نصرالله، متقدما منه وعبره “من جميع أفراد العائلة ونجل الفقيدة وأهالي البازورية ومارون الراس والمتن الجنوبي، بأحر التعازي، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان”.

وختم برقيته قائلا: “ونحن إذ نشارككم بهذا المصاب الجلل، فلأن الراحلة نشأت في كنف عائلة آمنت بقيم الحق والحرية. لها الرحمة ولكم من بعدها طول البقاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام