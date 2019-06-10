“الديموقراطيون” يهاجمون حروب ترامب التجارية وتهديداته للدول



هاجم النواب “الديموقراطيون” في الولايات المتحدة الأحد سياسة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخارجية ونددوا بحروبه التجارية “الدائمة” التي تؤثر سلبا على الداخل.

السناتور برني ساندرز المرشح في انتخابات الديموقراطيين التمهيدية الهادفة لاختيار مرشح واحد عن الحزب للاستحقاق الرئاسي عام 2020 قال أن “العالم سئم وأنا سئمت من هذا الرئيس الذي لا يكف عن إعلان حروب. حروب كلامية لجيراننا. سواء المكسيك أو كندا”.

وبعد عدة أيام من المفاوضات المتوترة توصلت واشنطن والمكسيك مساء الجمعة إلى اتفاق تجنبت المكسيك بالتالي في هذه المرحلة الرسوم الجمركية على منتجاتها

المصدرة إلى الولايات المتحدة. والتي كان ترامب يتحضر لفرضها بدءا من يوم الإثنين.

لكن سوء استخدام سلاح الرسوم الجمركية الذي جرى التلويح به سابقا أو جرى تنفيذه على عدة جبهات تجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي أو كندا هو تماما ما يندد به معارضو ترامب.

وعلقت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي السبت أن “التهديدات ونوبات الغضب” ليست “وسيلة للتفاوض حول سياسة خارجية”.

كما أشار مرشح ديموقراطي آخر للانتخابات الرئاسية. بيتو أورورك إلى أنه “في هذا البلد ثمة ستة ملايين وظيفة ترتبط بالتبادلات الأميركية-الصينية”. وقال إن “المزارعين يواجهون بالفعل مأزقا بسبب الحرب التجارية التي أثارها هذا الرئيس مع الصين”. وأضاف “لا يمكنهم تحمل المزيد منه”.

وكرر برني ساندرز وبيتو أورورك الحجة القائلة إن دونالد ترامب لم يحصل في الواقع على أي جديد من المكسيك. من جانبها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في البلدين أن التدابير التي التزمتها الحكومة المكسيكية الجمعة سبق أن مثلت مضمون وعود مشابهة تم تقديمها إلى الإدارة الاميركية خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية + موقع المنار