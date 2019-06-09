حملة لتنظيف شاطئ السان سيمون

قامت بلدية الغبيري بالتعاون مع العديد من الناشطين، بحملة تنظيف شاطئ السان سيمون، وشاركت المفرزة الصحية في بلديتي الغبيري وبرج البراجنة في هذا النشاط، التي نظم برعاية محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وذلك استجابة لدعوة وزير البيئة فادي جريصاتي لتنظيف الشواطئ اللبنانية.
انطلاق الحملة الوطنية لتنظيف شاطئ وبحر لبنان
جريصاتي: الحملة بدأت من بحر صور ونأمل أن يتحوّل كل الشاطئ اللبناني الى محمية انطلقت صباح اليوم الحملة الوطنية لتنظيف الشاطئ اللبناني وبحره التي تنظمها وزارة البيئة من شاطئ مدينة صور- جنوب لبنان، بحضور الوزير فادي جريصاتي، وبمشاركة عضو كتلة التنمية والتحرير النائبة عناية عز الدين ورئيس المجلس البلدي المهندس ...