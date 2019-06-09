حملة لتنظيف شاطئ السان سيمون

قامت بلدية الغبيري بالتعاون مع العديد من الناشطين، بحملة تنظيف شاطئ السان سيمون، وشاركت المفرزة الصحية في بلديتي الغبيري وبرج البراجنة في هذا النشاط، التي نظم برعاية محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وذلك استجابة لدعوة وزير البيئة فادي جريصاتي لتنظيف الشواطئ اللبنانية.