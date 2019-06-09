كيف تبدو اوضاع نهر الليطاني مع انطلاق الموسم السياحي؟ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 9 2019 - 19:44

كيف تبدو اوضاع نهر الليطاني مع انطلاق الموسم السياحي؟

منذ 3 ساعة 9 June، 2019
الليطاني
تقارير مصورة - لبنان

كيف بدت اوضاع نهر الليطاني بعد تسجيل اقبال على الاستراحات…

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة