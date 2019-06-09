اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى بعد دعوات للمستوطنين باستباحته

تشهد باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ ساعات صباح الأحد، اقتحامات واسعة لعشرات المستوطنين من جهة باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفاد أحد حراس المسجد الأقصى، أن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الجولة الصباحية بحماية شرطة الاحتلال. وتنفذ مجموعات المستوطنين جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد قبل الخروج منه من جهة باب السلسلة.

وتأتي اقتحامات اليوم الواسعة مع دعوات لجماعات الهيكل المزعوم لأنصارها وجمهور المستوطنين لاستباحته صباح اليوم تزامنا مع بدء أحد الأعياد اليهودية. وكانت مجموعات المستوطنين قد استأنفت صباح اليوم اقتحاماتها للمسجد المبارك بعد اغلاقه بوجهها طيلة فترة عيد الفطر السعيد. في المقابل، دعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كل من يمكنه الوصول للمسجد الأقصى، شد الرحال إليه والتصدي للاقتحامات.

المصدر: فلسطين اليوم