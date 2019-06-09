بالفيديو | لحظة إسقاط القوات اليمنية طائرة “MQ-9” الأمريكية في سماء الحديدة

وزع الإعلام الحربي التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية، مشاهد استهداف مقاتلة أمريكية بدون طيار بصاروخ أرض جو في سماء مدينة الحديدة. ووثقت المشاهد لحظة إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة بدون طيار أمريكية نوع” MQ9 ” وإصابة الطائرة بشكل مباشر ما أدى إلى احتراقها وإسقاطها على الفور.

ويوم أمس وزع الإعلام الحربي مشاهد لحطام الطائرة التجسسية الأمريكية التي أسقطتها الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية الخميس في الحديدة أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء المدينة. وكان المتحدث باسم الجيش العميد يحيى سريع أكد أن الدفاعات الجوية أسقطت مقاتلة أمريكية MQ9 بعد استهدافها بصاروخ أرض جو.

الجدير بالذكر أن الدفاعات الجوية تمكنت خلال 2019م، من إسقاط مقاتلة أمريكية نوع MQ-1 في صنعاء بتاريخ 22-3-2019م، وأسقطت طائرة أخرى نوع Wing Loong في منطقة بني معاذ بمحافظة صعدة وذلك بتاريخ 19-4-2919م ، كما تمكنت الدفاعات الجوية من أسقاط مقاتلة أمريكية من نوع MQ-1 صنعاء بتاريخ 14-5-2019م.

مواصفات الطائرة :

– تسمى إم كيو-9 أو إم كيو-9 ريبر (بالإنجليزية:MQ9 Reaper)

– طائرة بدون طيار

– تنتجها شركة جنرال اتوميكس الأمريكية

– مصممة على أساس إم كيو-1 بريداتور ولكنها أكبر منها بكثير بغرض استخدامها أيضا كقاذفة للصواريخ في القتال.

– استخدمها سلاح الطيران الأميركي والبريطاني في ضرب مواقع في أفغانستان.

– دشنت أميركا أول سرب منها في قاعدة كريخ للقوات الجوية في نيفادا عام 2006

– تمتلك القوات الجوية الأمريكية 28 طائرة من هذا النوع (عام 2011)

– طول جناحيها: 20.12 متر

– طول الطائرة: 10.97 متر

– ارتفاع الطائرة: 3.56 متر

– وزنها فارغة: 2223 كلغ

– وزنها بعد تحميلها بالصواريخ: 4760 كلغ

– نوع المحرك: 1 HDD هانيويل TPE-331-10T قدرته 900 حصان (670 كيلووات).

– السرعة القصوى: 482 كلم/ الساعة

– يصل مداها إلى 3000 كيلومتر.

– تكلفة الطائرة الواحدة 11.5 مليون دولار أمريكي.

– تكلفة الوحدة التكتيكية (الطائرة مع غرفة التحكم والصواريخ والاجهزة الاخرى): 30 مليون دولار أميركي

– قادرة على حمل صواريخ موجهة وقنابل بوزن 1.7 طن.

– الصواريخ والقنابل التي تستطيع حملها:

4 صواريخ AGM-114 “هيلفاير”

ويمكن إضافة قنبلتین 82 كافة، مع رؤية ليزر الموجهة ب GPS

يتم اختبار تجهيزها بصواريخ AIM-92 ستينغر.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني + المسيرة نت