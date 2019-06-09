مصدر عسكري يمني: صد زحف واسع لقوى العدوان على صحراء ميدي من 3 اتجاهات وبعرض يتعدى 40 كيلومتر ومقتل وجرح العشرات من القوات المهاجمة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2019 - 01:46

مصدر عسكري يمني: صد زحف واسع لقوى العدوان على صحراء ميدي من 3 اتجاهات وبعرض يتعدى 40 كيلومتر ومقتل وجرح العشرات من القوات المهاجمة

منذ 3 ساعة 8 June، 2019
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