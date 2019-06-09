مصدر عسكري يمني: صد زحف واسع لقوى العدوان على صحراء ميدي من 3 اتجاهات وبعرض يتعدى 40 كيلومتر ومقتل وجرح العشرات من القوات المهاجمة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2019 - 01:46
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السودان: قوات الأمن توقف 3 من قادة المعارضة بعد لقائهم رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يزور الخرطوم للتوسط بين طرفي النزاع
القاهرة: الرئيسان المصري والاريتري اتفقا على التنسيق إزاء تطورات القرن الأفريقي والسودان والصومال ومياه النيل
الرئيس التركي خلال اتصال بنظيره الايراني: نؤكد على أهمية توسيع العلاقات الثنائية بما فيه مصلحة الشعبين والمنطقة
رجب طيب أردوغان: باستطاعة ايران وتركيا لعب دور واسع على صعيد مكافحة الارهاب وتوطيد استقرار المنطقة وأمنها
وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة: نستخدم طرقا غير تقليدية سرية للالتفاف على العقوبات الأميركية ومواصلة بيع نفطنا
الرئيس العراقي خلال استقباله وزير الخارجية الألماني: الإعتراف بالمصالح المتبادلة هو السبيل لإبعاد المنطقة عن الصراعات
الوزير الألماني هايكو ماس: للعراق دور محوري من أجل تعزيز أسس السلام والأمن في المنطقة وسندعمه في كافة المجالات
سانا: الجيش يقتل العديد من الارهابيين ويدمّر آليات ومصفحات ومفخخات لهم في هجومهم على محور تل ملح وكفرهود بريف حماه
سانا: وحدات الجيش وجهت ضربات مركزة ضد المجموعات التي حاولت التسلل عبر الخطوط الامامية وخطوط إمدادها ومقراتها
سوريا: المجموعات الارهابية تستهدف مدينة السقيلبية وبلدة قمحانة بريف حماه الشمالي الغربي بقذائف صاروخية
وزير الدفاع يتفقد وحدات الجيش المنتشرة في طرابلس والشمال وبعلبك ومناطق وادي خالد والعبودية وكرم زبدين والقصر الحدودية
رئيس مطار بيروت فادي الحسن ينفي لـ" المنار" هبوط أي طائرة قادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة في مطار بيروت الدولي
حركة فتح تدين تصريحات السفير الأميركي لدى العدو ديفيد فريدمان التي قال فيها إنه يحق للكيان ضم أجزاء من الضفة المحتلة
حركة حماس: تصريحات فريدمان تعبير عن عمق المشاركة الاميركية في العدوان على الشعب الفلسطيني وقضيته المحقة
ناصر بوريطة: المغرب لم يطلع بعد على أي "خطة سلام" وسيعلن موقفه منها حين يطّلع على ملامحها ومحتواها وتفاصيلها
مصادر يمنية: مقاتلو الجيش واللجان يسيطرون على عدد من التلال خلال هجوم على مواقع قوى العدوان قبالة جبل قيس في جيزان
مصادر يمنية: سقوط قتلى وجرحى باطلاق 3 صواريخ زلزال 1 على تجمعات قوى العدوان غرب السديس في نجران وجبل فايقة بالجوب
الداخلية المصرية: مقتل 4 إرهابيين شاركوا بالهجوم على قوات الأمن الاربعاء بمداهمة في منطقة أبو عيطة بالعريش شمال سيناء
رئيس الوزراء الهندي: الارهاب يهدد الحضارة الانسانية وأدعو لمحادثات دولية لسد الثغرات التي يستغلها الارهابيون وداعميهم
مالي: الحكومة تقر مشروع قانون يمدد ولاية النواب حتى أيار/مايو 2020 بذريعة الأوضاع الأمنية قبل عرضه على مجلس النواب
ساراييفو: العثور على رفات 12 بوسنيا مسلما بمقبرة جماعية في جبل إيغمان قتلوا لدى محاولتهم الفرار أثناء حرب البوسنة 1992
ايطاليا: الآلاف يتظاهرون بمدينة البندقية رفضا لمرور السفن العملاقة في خليجها الشهير بعد اصطدام سفينة كبيرة بقارب سياحي
استراليا: اصدار حكم بالسجن 9 سنوات على عامل كهربائي إختبر في مزرعته صواريخ ومعدات لتنظيم داعش الارهابي
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام والصدقات والحقوق الشرعية، للتبرع: 01/555717_03/822054 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
مصدر عسكري يمني: صد زحف واسع لقوى العدوان على صحراء ميدي من 3 اتجاهات وبعرض يتعدى 40 كيلومتر ومقتل وجرح العشرات من القوات المهاجمة
منذ 3 ساعة
8 June، 2019
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