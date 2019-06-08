فادي الحسن: الطائرة العسكرية الأميركية أقلعت من الكويت إلى بيروت ولم تأخذ أبدا مسارا من مطار تل أبيب

نفى رئيس مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت المهندس فادي الحسن، أن تكون الطائرة الأميركية العسكرية التي هبطت قبل ظهر اليوم في المطار، قد أقلعت من مطار “تل أبيب”. وقال ل”الوكالة الوطنية للإعلام” إن الطائرة المذكورة “حصلت على إذن هبوط في المطار عبر القنوات الديبلوماسية”، وإن “مصدر اقلاعها كان من مدينة الكويت مرورا بالأجواء السعودية والمصرية والقبرصية، ثم حطت في مطار حامات وبعده في مطار رفيق الحريري”.

وأشار إلى أن رئاسة المطار قامت باعادة تسجيلات مسار الطائرة العسكرية الأميركية “التي لم تأخذ أبدا مسارا من مطار تل أبيب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام