رئيس مطار بيروت ينفي هبوط أي طائرة قادمة من الأراضي المحتلة في مطار بيروت الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2019 - 19:23

رئيس مطار بيروت ينفي هبوط أي طائرة قادمة من الأراضي المحتلة في مطار بيروت الدولي

منذ 4 ساعة 8 June، 2019
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