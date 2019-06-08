رئيس مطار بيروت ينفي هبوط أي طائرة قادمة من الأراضي المحتلة في مطار بيروت الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2019 - 19:23
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رئيس مطار بيروت ينفي هبوط أي طائرة قادمة من الأراضي المحتلة في مطار بيروت الدولي
منذ 4 ساعة
8 June، 2019
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