وزير الدفاع اللبناني يجتمع مع ضباط فوج حماية الحدود البرية في راس بعلبك

زار وزير الدفاع الوطني اللبناني الياس بو صعب فوج حماية الحدود البرية الثاني في ثكنة الشهيد النقيب إلياس الخوري في رأس بعلبك، حيث وصل على متن طوافة عسكرية تابعة للجيش اللبناني يرافقه كبار الضباط، وكان في إستقباله قائد الفوج العقيد الركن نبيل عبدالله وضباط من مخابرات الجيش.

وبعدما إستعرض ثلة من الحرس قدموا له السلاح توجه إلى مقر قيادة الفوج وإجتمع بالقيادة وإستمع من قائد الفوج على واقع الثكنة وإحتياجاتها وشرح له واقع الحدود بالصورة وعدد المعابر غير الشرعية والتي ضبطت من قبل الجيش والأرض المتداخلة بين سوريا ولبنان والتحديات التي يواجهها الجيش.

بعد ذلك، تسلم الوزير أبو صعب درع الفوج وبعدها إنتقل لزيارة المعابر الحدودية في منطقة القصر بالهرمل ومنطقة مطربة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام