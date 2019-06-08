الجيش: توقيف أشخاص لترويجهم المخدرات وتعاطيها

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة الصفير، المدعو ع.ح. لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية متنوعة من المخدرات وأعتدة عسكرية وألغام.

كذلك، أوقفت دورية أخرى في محلة سد البوشرية، المدعو ع.ج. يقود سيارة نوع داسيا دون أوراق قانونية، وبرفقته المدعو س.ص.، لإقدامهما على ترويج المخدرات، ومحاولة الفرار من أمام الدورية وصدم آلية عسكرية ومقاومة عناصر الدورية، وقد ضبط بحوزتهما كمية من المخدرات ومبلغا من المال.

كما أوقفت المدعو ج. ن. يقود سيارة نوع نيسان لإقدامه على شراء المخدرات ومحاولته الفرار من أمام الدورية ومقاومة عناصرها.

بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام