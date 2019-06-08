توقيف شخصين بجرم ترويج مخدرات وضبط كمية منها داخل شقة بعين الرمانة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: “نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية، توصل الى كشف شبكة تجارة وترويج مخدرات محترفة تنشط عبر لعبة “PUBG”، حيث تستدرج فتاة الشبان الى منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت وتجنيدهم لصالح تجار المخدرات في البقاع بغية ترويجها في محافظتي الجنوب وجبل لبنان.

بتاريخي 26و27/5/2019، تم توقيف كل من اللبنانيين: م. م. (مواليد العام 1997) وه. ع. (مواليد العام 1999) وضبط كمية من المخدرات داخل شقة سكنية في محلة عين الرمانة عبارة عن: 57 علبة بلاستيكية تحتوي مادة الكوكايين و370 غ من مادة حشيشة الكيف.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام