بو صعب للضباط من طرابلس: لبنان يتكل عليكم ولا نريد لمعنوياتكم أن تتأثر بما يجري في السياسة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2019 - 10:57

بو صعب للضباط من طرابلس: لبنان يتكل عليكم ولا نريد لمعنوياتكم أن تتأثر بما يجري في السياسة

منذ 9 mins 8 June، 2019
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لبنان

يقوم وزير الدفاع  الوطني الياس بو صعب بتفقد  منطقة الشمال العسكرية  في القبة في طرابلس، حيث يجتمع مع كبار الضباط، ذلك في اطار جولة له تشمل بعض المراكز العسكرية في طرابلس وعدد من المعابر غير الشرعية، كما سيلتقي عددا من الشخصيات السياسية الطرابلسية.

وتوجه بو صعب الى الضباط  بالقول: “معظم الذين كانوا يقاتلون في سوريا هم من الإرهابيين المحتملين والخطر موجود ولبنان يتكل عليكم ولا نريد لمعنوياتكم أن تتأثر بما يجري في السياسة”.

وبعدما استمع بو صعب  لشرح مفصل بالصوت والصورة عن العملية الإرهابية التي نفذها عبد الرحمن مبسوط في طرابلس ، انتقل الى  تفقد سرية النقيب الشهيد حسن فرحات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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