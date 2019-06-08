ترامب يرى ملامح اتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن هناك “احتمالا كبيرا” أن يتم التوصل إلى اتفاق مع المكسيك لضبط المهاجرين ما من شأنه تجنيبها فرض رسوم جمركية عليها.

لكنه حذر من أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الجارية بين مسؤولين أميركيين ومكسيكيين في واشنطن. فسيتم فرض الرسوم التي تبلغ نسبتها خمسة بالمئة اعتبارا من الاثنين، وهو أمر قد يشكل ضربة لاقتصاد المسكيك.

وقال ترامب عبر “تويتر” “إذا تمكنا من إبرام اتفاق مع المكسيك، وهناك احتمال كبير أننا سنقوم بذلك. فسيشترون المنتجات الزراعية بكميات كبيرة فورا”. وأضاف “في حال لم نتمكن من إبرام الاتفاق، فستبدأ المكسيك بدفع رسوم جمركية نسبتها 5% اعتبارا من الاثنين”.

ونشر ترامب التغريدات من طائرته “إير فورس وان” أثناء عودته من أوروبا إلى واشنطن حيث يجتمع وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ايبرارد مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية لليوم الثالث لمناقشة مطالب الولايات المتحدة بتنفيذ عمليات أمنية ضد المهاجرين الوافدين من أميركا الوسطى والذين يدخلون الولايات المتحدة من المكسيك.

وأشار المسؤول في البيت الأبيض مارك شورت الى أنه سيتم إصدار إخطار قانوني الجمعة ليبدأ فرض الرسوم الاثنين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية