الأمن السوداني يعتقل قياديا في “قوى الحرية والتغيير” بعد لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي

اعتقل الأمن السوداني القيادي في المعارضة محمد عصمت عقب مشاركته ضمن وفد تحالف “قوى الحرية والتغيير” في اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وفق وكالة “رويترز”.

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي الخرطوم اليوم الجمعة للتوسط في المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي ووفد المعارضة، في مسعى لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير.

وأجرى أبي أحمد محادثات منفصلة مع ممثلين عن المجلس العسكري والمعارضة، واجتمع مع وفد المعارضة في السفارة الإثيوبية.

وبعد اللقاء أكد مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير قبولها الوساطة الإثيوبية بشروط، وذلك بعد أن رفضت أمس الخميس خوض مفاوضات مباشرة مرة أخرى مع ممثلين عن المجلس العسكري.

المصدر: وكالة رويترز