ماي تستقيل من رئاسة حزب المحافظين

قدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها من زعامة حزب المحافظين، بعد فشلها في سحب ببلادها من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت “اللجنة 1922” التي تتألف من البرلمانيين عن حزب المحافظين، اليوم الجمعة، أنها تبادلت الرسائل مع ماي بهذا الشأن.

وقالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء إنه “خلال الفترة المتبقية لها في منصبها ستعمل (ماي) على جدول الأعمال الداخلي الذي هو في صدارة اهتمامها أثناء رئاستها للحكومة”.

ومن المتوقع أن يختار حزب المحافظين زعيمه الجديد في أواخر يوليو المقبل. وحتى ذلك الوقت ستواصل ماي أداء مهام رئيسة الوزراء.

يذكر أن تيريزا ماي (62 عاما) تولت قيادة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة في يوليو 2016، وفازت في الانتخابات البرلمانية 2017.

وعلى خلفية فشلها في تمرير الاتفاق حول شروط “بريكست” في البرلمان البريطاني، أعلنت ماي في 24 مايو الماضي عن استقالتها من قيادة الحزب ومنصب رئيسة الوزراء اعتبارا من 7 يونيو الجاري.

وستؤدي ماي مهامها حتى انتخاب زعيم جديد للحزب، يتولى رئاسة الحكومة وهي عملية من المتوقع أن تستغرق ما يقارب الشهرين.

المصدر: وكالات