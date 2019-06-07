رئيس المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين يعزي السيد نصرالله بوفاة شقيقته

تقدم رئيس المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين الشيخ محمد سعيد النعماني إلى سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وأسرته الكريمة بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، بوفاة شقيقته الحاجة زكية عبدالكريم نصرالله.

وقال الشيخ النعماني في بيان “سيد المقاومة المجاهد سماحة السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله، ببالغ الحزب والأسى والإيمان والتسليم بقضاء الله تلقينا نبأ وفاة شقيقتكم الحاجة زكية عبدالكريم نصراالله رحمها الله”. ودعا الله العلي القدير أن يحشر الفقيدة مع محمد آل محمد ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

المصدر: موقع المنار