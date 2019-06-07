الجيش اللبناني: إحالة سوري على القضاء لانتمائه إلى مجموعة إرهابية و3 أشخاص لنقلهم عملة مزورة وترويجها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2019 - 22:26

الجيش اللبناني: إحالة سوري على القضاء لانتمائه إلى مجموعة إرهابية و3 أشخاص لنقلهم عملة مزورة وترويجها

منذ 3 ساعة 7 June، 2019
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص، السوري عمر عبدالله العتر لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة في بلدة عرسال خلال العام 2014، ولارتباطه بمجموعة “أشبال الخلافة” التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، والتي عملت في تلك الفترة على استقطاب الشبان من خلال الاجتماعات التحريضية والخطب التي تمحور موضوعها حول تكفير الجيش اللبناني والتحريض ضده، كما أنّ الشخص المذكور كان يشجع الشبان على القيام بعمليات انتحارية، وأبدى استعداده للقيام بعملية من هذا النوع.

كذلك أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص المدعو علي أحمد الزعبي والسوريَّين عبد أحمد علي الجذع ومحمود عجاج العلي، لتشكيلهم خلية تعمل على نقل العملة المزورة وترويجها في عدة مناطق لبنانية، وذلك عبر أحد أبرز مروجي العملة المزورة في بلدة بريتال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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