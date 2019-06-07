الداخلية المصرية: مقتل 8 عناصر إرهابية في شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، مقتل 8 “عناصر إرهابية” في محافظة شمال سيناء شاركوا في هجوم أول من أمس تبناه تنظيم “داعش” على مكمن أمني في المحافظة نفسها.

وجاء في بيان للوزارة: “استمرارا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد المكامن الأمنية جنوب العريش، توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون في الظهير الصحراوي في منطقة العبور جنوب العريش”.

وأضاف البيان “أثناء محاصرتهم قاموا باطلاق النيران بصورة كثيفة في تجاه القوات، فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 8 عناصر إرهابية”.

وأشار البيان إلى العثور في المكان على “خمس بنادق آلية وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين”.

وليل الاربعاء، اعلنت الوزارة مقتل 14 “عنصرا إرهابيا” خلال ملاحقة القوى الأمنية مشتبها في تورطهم في الهجوم على المكمن الأمني.

المصدر: مواقع