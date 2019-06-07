الرئيس عون: كل جهد من اللبنانيين المنتشرين سيساعد وطننا دون شك على المضي قدما في درب التعافي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2019 - 12:33
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الرئيس عون: كل جهد من اللبنانيين المنتشرين سيساعد وطننا دون شك على المضي قدما في درب التعافي
منذ 30 mins
7 June، 2019
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